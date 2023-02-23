Последнее обновление: 23.02.2023 18:24

Власти Литвы конфисковали белорусские удобрения на 2 млн. евро

Крупная партия карбамидных удобрений стоимостью €2 млн конфискована в Литве в рамках санкций против Беларуси, сообщил гендиректор таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас.

"По делу о нарушении санкционного режима и контрабандном ввозе в Литву 3 тыс. тонн белорусских удобрений, стоимость которых составляет €2 млн, проведены обыски на предприятиях трех городов Литвы, задержаны два человека", - сообщил Жвиронас, передает ТАСС.

Удобрения произведены на предприятии "Гродно Азот", в отношении которого действуют санкции, но в накладных указывался другой производитель.

В обход санкционного режима удобрения по железной дороге были доставлены в Клайпедский государственный морской порт.

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