Власти Литвы не пустили в ЕС фуры с удобрениями «Гродно-Азот»

Власти Литвы с помощью белорусских активистов минувшей ночью не пропустили на территорию ЕС две фуры с удобрениями внесенного в санкционные списки ОАО «Гродно-Азот»

Как сообщают белорусские и литовские медиа, фуры были остановлены активистами на пограничном переходе «Райгардас-Привалки», которые утверждают, что знают схему обхода санкций при поставках удобрений «Гродно-Азот» в ЕС.

На месте уже работают полиция т представители таможни. Утверждается, что властям Литвы переданы документальные доказательства упомянутой схемы.

Примечательно, что одна из остановленных фур имеет сербские номерные знаки.