Нацбанк Беларуси планирует удержать ставку рефинансирования на уроне не выше 10% годовых

Нацбанк Беларуси надеется, что регулятору не придется повышать ставку рефинансирования выше уровня в 10% годовых, сообщил глава НБРБ Павел Каллаур.

По его словам, рост или снижение ставки рефинансирования будут зависеть от инфляции.

"Мы будем наблюдать за ситуацией, не делая каких-то поспешных шагов. Если тренд по инфляции, который мы прогнозируем, материализуется, то тогда будет обеспечиваться и то, что у нас запланировано по ставке рефинансирования, - средняя ставка в пределах 9-10%", - уточнил Каллаур (цитата БелТА).

Ставка рефинансирования повышалась в июле 2021 года и в настоящее время составляет 9,25% годовых.