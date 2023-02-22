Доллар незначительно снижается на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 22 февраля 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,12 копейки или 0,04% до 2,7991 рубля при объеме торгов $1,4 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,65 копейки или 0,17% до 3,7623 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 774,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,03 копейки или 0,25% до 4,0700 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5,5 млн. юаней.