Последнее обновление: 22.02.2023 14:32

Доллар незначительно снижается на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 22 февраля 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,12 копейки или 0,04% до 2,7991 рубля при объеме торгов $1,4 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,65 копейки или 0,17% до 3,7623 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 774,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,03 копейки или 0,25% до 4,0700 рубля за 10 юаней при объеме торгов 5,5 млн. юаней.

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