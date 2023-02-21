Доллар возобновил рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 21 февраля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,19 копейки или 0,43% до 2,8009 рубля при объеме торгов $1,8 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 3,46 копейки или 0,92% до 3,7427 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 211,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,11 копейки или 0,0,% до 4,0665 рубля за 10 юаней при объеме торгов 32,3 млн. юаней.