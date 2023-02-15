Белорусы увеличили потребление электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения

В Беларуси объем потребления населением электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в 2022 году вырос в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом - с 272,8 до 475 млн кВтч. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Ожидается, что к концу пятилетки этот объем увеличится до уровня не менее 1 млрд кВтч.

За 2019-2022 годы в энергоснабжающие организации поступило 90,2 тыс. обращений граждан о выдаче технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям в целях использования электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. Удовлетворено 78,7%, или 71 тыс. из них.

В 2022 году таких обращений поступило 22,6 тыс., удовлетворено 84%, или 19 тыс.

Для удовлетворения возрастающего спроса на электроэнергию энергоснабжающие организации наращивают объемы строительства и реконструкции электросетей. Совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом утверждены планы модернизации электросетей, которые охватывают 1,5 тыс. населенных пунктов.