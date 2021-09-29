Население Беларуси увеличило потребление электроэнергии за январь-август в 2,5 раза

Объем потребления населением электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в Беларуси за январь-август текущего года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 162 млн кВтч, что превысило значение данного показателя за весь прошлый год. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

По его словам, за январь-июль текущего года в энергоснабжающие организации поступило 15,8 тыс. обращений о выдаче технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям в целях использования электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, из них 12,9 тыс., или 82% были удовлетворены.