Инфляция в США в январе замедлилась до 6,4%

Потребительские цены в США в январе выросли на 6,4% в годовом выражении, сообщило министерства труда страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре и находится на самом низком уровне с октября 2021 года.

Темпы роста цен на энергоносители в январе ускорились до 8,7% с 7,3% в декабре, в том числе бензин подорожал на 1,5% (месяцем ранее он подешевел на ту же величину). При этом подъем стоимости электроэнергии замедлился до 11,9% с 14,3%.

Стоимость продуктов питания в январе поднялась на 10,1% после повышения на 10,4% месяцем ранее. Подержанные автомобили подешевели на 11,6% (в декабре их цена упала на 8,8%).