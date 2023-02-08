Последнее обновление: 08.02.2023 14:30

Президент США назвал войну РФ против Украины и ковид основными причинами мировой инфляции

Президент США Джо Байден назвал войну, которую Россия развязала против Украины, и пандемию коронавируса основными причинами глобальной проблемы с инфляцией.

Об этом Байден заявил во время выступления перед обеими палатами Конгресса США, передает УНН.

“Инфляция стала глобальной проблемой, потому что пандемия напрямую нарушила наши цепочки поставок, а несправедливая и жестокая война путина в Украине привела к перебоям в поставках энергии и продовольствия, заблокировала вывоз зерна из Украины”, — сказал он.

Байден также добавил, что США прилагают значительные усилия, чтобы преодолеть эту проблему — и как первая экономика мира достигли лучших результатов, чем другие страны.

"Мы сейчас в лучшем положении, чем любая другая страна на Земле“, - подчеркнул он.

Байден добавил, что благодаря усилиям его администрации уровень инфляции снижается ежемесячно, а зарплаты растут.

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