Лукашенко согласился на реструктуризацию долгов МАЗа

Лукашенко на совещании с правительством согласился подписать указ о реструктуризации половины текущей задолженности ОАО "МАЗ".

"Вам подпись президент нужна, чтобы я вам подарил на 10 или сколько лет эти деньги. Я ж не Дед Мороз!" – возмутился Лукашенко, указав на большие объемы дебиторской задолженности предприятия, в случае возврата которой предприятие могло бы обойтись и без государственной поддержки.

Министр промышленности Александр Рогожник объяснил необходимость господдержки запуском очередного инвестиционного цикла на предприятии, поскольку «по ряду причин на протяжении ряда лет свои средства в хозяйственную деятельность оно (ОАО «МАЗ» - ред.) не инвестировало.

Лукашенко поручил готовить окончательный проект указа, объяснив свое согласие уникальным шансом для активной работы на российском рынке из-за санкций Запада.

"С Россией сумели договориться. С КАМАЗом договорились. Они унифицировали все узлы. То есть КАМАЗ делает для МАЗа, МАЗ для КАМАЗа. Перестали драться. Сегодня имеем допуск на рынок Российской Федерации. Поэтому я вас сюда и притащил, что у вас уникальная возможность работать, а вы пришли за деньгами ко мне", - заключил Лукашенко.

Накануне КАМАЗ заявил о наращивании производства автомобилей.

"В феврале планируется сборка 200 автомобилей в сутки, в марте она вырастет до 210, к осени надо ускориться до сдачи 220 большегрузов", - сообщил в понедельник директор КАМАЗа Антон Сарайкин.