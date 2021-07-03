Лукашенко заставил БНБК перевести спецсчета в Беларусбанк

Лукашенко указом №252 от 1 июля 2021 года обязал Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию перевести свои спецсчета из Белагропромбанка в Беларусбанк, оба банка является государственными и оба находятся под секторальными санкциями ЕС.

«…обеспечить открытие специальных счетов … в ОАО «АСБ Беларусбанк»; … представить в ОАО «Белагропромбанк» заявления о закрытии соответствующих специальных счетов», - говорится в документе.

Скорее всего, перевод спецсчетов вызван тем, что в июне власти обязали Беларусбанк и Белгазпромбанк предоставить БНБК кредиты на общую сумму $100 млн. (по $50 млн. каждый) под гарантии правительства РБ

Кредиты обоих банков предоставляются на срок до 1 года для закупки зерна.

БНБК создана по указу Лукашенко в августе 2016 года для создания в Минской области масштабного производства по глубокой переработке зерна с получением незаменимых аминокислот. Генподрядчиком по проекту является китайская инжиниринговая компания CITIC Construction. Стоимость проекта составляет около $730 млн. Для его реализации правительство Беларуси привлекло льготный кредит от КНР на сумму 1,75 млрд юаней (около $270 млн).