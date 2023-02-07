Банк Австралии поднял базовую ставку до максимума с 2012 года

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам первого заседания в 2023 году повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,35% годовых.

После повышения 7 февраля уровень ставки достиг максимума с апреля 2012 года. Это уже девятое увеличение стоимости кредитования, суммарно оно выросло на 325 б.п., сообщает Интерфакс.

При этом руководство RBA просигнализировало о дальнейшем подъеме ставки для сдерживания инфляции, которая остается на высоком уровне.

РБА ожидает роста потребительских цен в текущем году в районе 4,75% годовых и замедления к середине 2025 года примерно до 3%. Целевой диапазон банка составляет 2-3%.