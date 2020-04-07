Последнее обновление: 07.04.2020 12:10

ЦБ Австралии предсказал "очень большой" экономический спад

Центральный банк Австралии во вторник сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,25% годовых и сообщил, что сделает “все, что необходимо”, чтобы достичь целевого показателя доходности трехлетних гособлигаций в 0,25%, предсказав “очень большой” экономический спад в следующем квартале.

Во вторник правление банка утвердило все элементы ранее анонсированного беспрецедентного пакета мер поддержки экономики и сообщило, что не будет повышать процентные ставки до тех пор, пока не добьется прогресса в достижении своих целей в занятости и инфляции, передает Reuters.

“Существует значительная неопределенность в отношении ближайших перспектив развития австралийской экономики”, - сказал глава банка Филип Лоу, выступая после проведенного заседания.

“Многое будет зависеть от успеха усилий для сдерживания вируса и от того, как долго должны сохраняться меры социального дистанцирования”, - добавил Лоу.

“Однако ожидается, что в июне будет зафиксирован очень большой экономический спад, и уровень безработицы вырастет до самого высокого за многие годы уровня”.

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