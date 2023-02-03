Внешнеторговый оборот Беларуси и России по итогам 2022 года превысил $50 млрд.

Внешнеторговый оборот Беларуси и России по итогам 2022 г., по предварительной оценке, составил более $50 млрд, сообщил премьер Беларуси Роман Головченко в четверг в Алма-Ате.

"По нашим оценкам, в 2022 году он составит $50 млрд, даже чуть более того. И вырастет более чем на 17%", - сказал Головченко, сообщает пресс-служба правительства РБ.

По его словам, «достижением прошлого года стала реализация таких важных элементов союзных программ, как гармонизация налогового и таможенного законодательства" с РФ.