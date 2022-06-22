Россельхознадзор сообщил о новой схеме поставок санкционной продукции из Беларуси

Россельхознадзор раскрыл детали новой схемы поставок запрещенной еды в России через Беларусь, сообщив о предпринимаемых мерах по ее предотвращении.

«За последние месяцы возросло количество безосновательных возвратов из Беларуси на территорию России подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, которая ввозилась в сопредельное государство в сопровождении фитосанитарных сертификатов, оформленных территориальными управлениями Россельхознадзора. По информации водителей транспортных средств, причина возвратов - несоответствием продукции требованиям качества. При этом официальные документы, подтверждающие государственными органами Беларуси выявление нарушений, отсутствуют», - сообщает ведомство.

«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что возвращаемая продукция имеет признаки санкционной, в том числе маркировки европейских стран. У Россельхознадзора есть основания полагать, что рядом предпринимателей организована схема «ложного возврата» с целью легализации на территории России продукции неизвестного происхождения, в том числе санкционной», - резюмирует Россельхознадзор.

Ведомство указывает, что обратилось в ФСБ, МВД и Ространснадзор для проведения расследования.

Россельхознадзор также попросил белорусскую сторону осуществлять возврат продукции в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных компетентным органом Республики Беларусь, с указанием причин возврата.