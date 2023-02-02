Последнее обновление: 02.02.2023 19:30

Европейский центробанк повысил ключевые ставки

Европейский центробанк повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов, поскольку обеспокоен тем, что инфляция остается высокой, несмотря на недавнее падение цен на энергоносители.

Базовая процентная ставка по кредитам повышена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%. Базовая ставка ЕЦБ по депозитам достигла 2,5%, самого высокого уровня со времен мирового финансового кризиса.

ЕЦБ решил продолжить агрессивное ужесточение монетарной политики после того, как повысил базовую депозитную ставку до 2,5%, заявив после заседания, что он "будет придерживаться этого курса", повышая ставки "стабильными темпами". Он подтвердил, что на следующем заседании по монетарной политике, назначенном на 16 марта, состоится еще одно повышение ставки на полпроцента.

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