Последнее обновление: 21.01.2021 18:38

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%, сообщает ТАСС со ссылкой на решение заседания совета управляющих ЕЦБ.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно», - говорится в сообщении ЕЦБ.

Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню ниже 2%. Помимо прочего, регулятор продолжит программу выкупа бондов (PEPP) в связи с пандемией на общую сумму 1,85 трлн евро.

«Совет управляющих будет проводить чистые закупки в рамках PEPP как минимум до конца марта 2022 года или пока не решит, что фаза кризиса, связанная с коронавирусом закончилась», - сообщили в ЕЦБ. Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам, приобретенных в рамках PEPP, планируется продолжить по крайней мере до конца 2023 года.

Помимо прочего, ЕЦБ продолжит программу выкупа активов (APP) на сумму 20 млрд евро ежемесячно, а также реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках данной программы. В свою очередь третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III также продолжит поддерживать банковское кредитование фирм и домашних хозяйств, добавил европейский регулятор.

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