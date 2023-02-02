Последнее обновление: 02.02.2023 08:06

ЕС пока не достиг согласия по новым санкциям против Беларуси

Страны Евросоюза в минувшую среду пока не смогли договориться о том, какие рестрикции следует включить в новый пакет санкций против Беларуси, и ограничения цены на российские нефтепродукты.

«… послы ЕС не достигли прогресса по санкциям против Беларуси, предельной цене на российские нефтепродукты и пересмотру предельной цены на российскую нефть. Следующие встречи планируются в пятницу и воскресенье", - сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники.

Ранее Йозвяк писал, что ЕС планирует согласовать новые санкции против Беларуси до конца этой недели.

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