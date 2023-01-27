Сенат Казахстана одобрил новую редакцию закона «О цифровых активах»

В Казахстане одобрили новую редакцию закона «О цифровых активах» и четыре сопутствующих нормативных акта. Об этом сообщают местные СМИ.

Законы, помимо прочего, предусматривают меры по защите национальной энергосистемы от нерегулируемой добычи криптовалют, вводят механизмы администрирования ряда налогов и регулируют оборот обеспеченных цифровых активов.

Принятие документов прошло нестандартно. 19 января Сенат вернул законы в мажилис со своими правками, однако в этот же день было объявлено о роспуске последнего. До формирования нового состава нижней палаты парламента законодательные функции за нее исполняет Сенат. Таким образом поправки считаются принятыми и направлены на подпись президенту.

По словам руководителя депутатской рабочей группы Екатерины Смышляевой, главная цель документов — создание законодательной основы для сферы производства и обращения цифровых активов.

Напомним, добыча криптовалют в Казахстане разрешена только участникам Международного финансового центра «Астана» и юрлицам-нерезидентам при наличии договора с лицензированными дата-центрами.

Для майнинг-пулов введены отдельные требования в части расположения их серверных мощностей на территории страны и соблюдения правил информационной безопасности.