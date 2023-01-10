НАТО и ЕС подписали обновленную декларацию о сотрудничестве

Европейский Союз и Североатлантический альянс подписали первую за последние пять лет, обновленную Совместную декларацию о сотрудничестве, объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы только что подписали третью совместную декларацию ЕС-НАТО для дальнейшего углубления стратегического партнерства. Это важнее, чем когда-либо... Президент Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился", - сказал Столтенберг.

По его словам, российский режим стремится изменить порядок безопасности в Европе и контролировать всех своих соседей.

"Поэтому мы должны укреплять трансатлантические связи, укреплять партнерство между ЕС и НАТО и должны укреплять нашу поддержку Украины", - сказал генсек.

Столтенберг отметил, что поведение Китая также требует соответствующего реагирования союзников.

Первую совместную декларацию ЕС и НАТО подписали в 2016 году, вторую - в 2018 году.