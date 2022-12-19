Доллар продолжает рост на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 19 декабря 2022 года белорусский рубль укрепляется к российскому рублю, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 2,51 копейки или 0,98% до 2,5794 рубля при объеме торгов $1,1 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,88 копейки или 0,48% до 3,9364 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 1120,3 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,27 копейки или 0,07% до 3,6609 рубля за 10 юаней при объеме торгов 55,9 млн. юаней.