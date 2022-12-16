Последнее обновление: 16.12.2022 10:50

Белорусский рубль снижается ко всем валютам на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 16 декабря 2022 года белорусский рубль снижается ко всем валютам, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,41 копейки или 0,16% до 2,5504 рубля при объеме торгов $0,7 млн.

Курс евро растет на 2,33 копейки или 0,86% до 2,7200 рубля при объеме торгов 0,2 млн.евро.

Курс российского рубля растет на 0,16 копейки или 0,04% до 3,9570 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 72 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,61 копейки или 0,17% до 3,6573 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2 млн. юаней.

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