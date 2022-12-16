ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

"Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос - сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на повышенном уровне. Вместе с тем проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики", - говорится в сообщении Банка РФ.

Банк прогнозирует, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассмотрен вопрос о ключевой ставке, запланировано на 10 февраля 2023 года.