Банк России понизил ключевую ставку до 14% годовых

Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов c 17% до 14% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», - сказано в пресс-релизе.

«Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих», - указывает Банк РФ.