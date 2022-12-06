Последнее обновление: 06.12.2022 19:08

Премьер: Все налоги в Украине уходят на войну

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во вторник, что все налоги, что сейчас собирает украинское государство, идут на военные расходы, и они за время войны составили в долларовом эквиваленте более 30 млрд.

"Абсолютно все налоги, которые граждане и бизнес сейчас платят в бюджет, направляют на обеспечение наших военных", - сказал Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Остальные расходы бюджета сейчас оплачивают своей финансовой помощью союзники Украины.

По словам премьера, военные расходы Украины с начала войны составили 1 триллион 130 миллиардов гривен (30,6 млрд долларов США). Две трети этих денег пошли на зарплату военным.

На закупку и ремонт техники и оружия Украина потратила с начала войны 176,2 млрд гривен (4,8 млрд долларов). Шмыгаль отметил, что это больше, чем за предыдущие десять лет вместе взятых.

На следующий же год Украина запланировала потратить на технику и оружие 300 млрд гривен (8,1 млрд долларов по нынешнему курсу).

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