Украина потратила 8,3 млрд долларов на военные нужды

С начала войны Украина направила 245.1 млрд гривен (8,3 млрд долларов) на военные нужды, сообщает Reuters со ссылкой на главу украинского Минфина Сергея Марченко.

По словам министра, эти средства частично Минфин взял из бюджетных ассигнований на развитие. Деньги пошли на все - от покупки и ремонта оружия до экстренной поддержки внутренне перемещенных лиц.

По словам Марченко, в апреле Украина получила 60% запланированных налоговых поступлений - в мае и июне эти поступления оцениваются на уровне 45-50% от ранее запланированных.

Марченко сказал, что Киеву срочно нужна иностранная поддержка, поскольку он вынужден направлять дополнительные миллиарды долларов на экстренные расходы.

В апреле Украина получила почти 2 млрд долларов помощи из-за границы из которых более 700 млн были выданы в виде грантов.