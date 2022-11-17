В Беларуси с января 2023 года увеличится сумма начисленных отпускных

В Беларуси с 1 января 2023 года будут по-новому рассчитывать отпускные, что приведет к незначительному увеличению суммы начисленных отпускных.

Повышение суммы среднего заработка, который сохраняется работнику на время отпуска, а также является ориентиром для выплаты денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, вызвано сокращением среднемесячного количества календарных дней с 29,7 до 29,6, сообщает Минтруда РБ.

В связи с тем, что число государственных праздников в Беларуси выросло с 9 до 10, .то при расчете отпускных средний заработок, в который входят также премии, бонусы, надбавки и вознаграждения, будет делиться на меньшее количество календарных дней, а значит, будет немного выше, как и компенсации за отпуск.