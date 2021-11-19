Последнее обновление: 19.11.2021 14:09

В Беларуси минималка с 1 января 2022 года может составить 457 рублей

В Беларуси с 1 января 2022 года месячная минимальная заработная плата может составить 457 рублей.

Такое предложение сегодня озвучил Национальный совет по трудовым и социальным вопросам, сообщает пресс-служба Минтруда РБ.

С 15 ноября 2021 года вступил в силу Закон Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 98-З «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы».

Согласно нормам Закона размер месячной минимальной заработной платы устанавливается Советом Министров по предложению Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

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