Минюст РБ прекратил действие лицензии риелтора «Предложение и спрос»

Минюст Беларуси 10 ноября 2022 года принял решение о прекращении действия лицензии на оказание риэлтерских услуг, выданной ООО «Предложение и спрос».

«Причиной тому явилось осуществление данной организацией риэлтерской деятельности в период приостановления действия лицензии», - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве утверждают, что ООО «Предложение и спрос» допускало многочисленные нарушения в своей деятельности: не соблюдались требования законодательства при рекламировании объектов недвижимости, риэлтерские услуги оказывались неуполномоченными на то лицами.

«…в ООО «Предложение и спрос» имелись риэлтеры. Однако в данной организации они числились формально. Их свидетельства об аттестации риэлтера использовались лишь для выполнения ООО «Предложение и спрос» лицензионных требований о наличии в штате риэлтерской организации определенного числа риэлтеров. Фактически же с потребителями работали лица, которые специалистами по риэлтерской деятельности не являлись и в штате ООО «Предложение и спрос» не состояли», - сказано в сообщении.

«В связи с выявленными нарушениями действие лицензии ООО «Предложение и спрос» было приостановлено, установлен срок для приведения деятельности организации в соответствие с законодательством. Однако, будучи уведомленным о принятых мерах, ООО «Предложение и спрос» продолжило оказывать риэлтерские услуги», - констатирует Минюст.

Ведомство предупредило о жестких мерах реагирования в отношении риэлтеров, «чье трудоустройство в риэлтерские организации носит формальный характер и из-за недобросовестности которых возможно существование организаций, подобных ООО «Предложение и спрос».