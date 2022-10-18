В Беларуси совершенствуется порядок ведения реестра адресов

В Беларуси 17 октября подписан указ №366, «направленный на дальнейшее совершенствование порядка ведения реестра адресов», сообщила пресс-служба президента.

В соответствии с документом, «на Национальное кадастровое агентство возлагается обязанность обеспечивать защиту информации, содержащейся в данном информационном ресурсе», отмечается в сообщении.

«Закрепляется необходимость автоматической корректировки информации об адресе объекта в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также реестре адресов в случае изменения адреса либо прекращения существования объекта», - также сказано в сообщении.

Кроме того, предусматривается возможность присвоения адресов незастроенным земельным участкам и линейным сооружениям. Также в реестр адресов будет включаться информация о гаражных кооперативах.

Указ вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.