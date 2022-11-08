Венгрия отказалась финансировать долгосрочную программу поддержки Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины, анонсированный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен накануне.

Об этом Сийярто заявил в понедельник на встрече министров иностранных дел стран Центральноевропейской инициативы в Болгарии.

Как пояснил глава венгерского МИД, Будапешт уже предоставил значительную финансовую помощь Украине и готов продолжать это делать и в дальнейшем. Но Венгрия не поддержит долгосрочный план совместных заимствований, потому подобный план оказался неэффективным во время пандемии COVID-19.

Сийярто добавил, что правительство Венгрии потратило "десятки и сотни миллионов евро" на поддержку учреждений здравоохранения, образования, культуры и церквей в Украине.

"Мы готовы продолжить финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, безусловно, не будем поддерживать любые совместные заимствования ЕС в этой сфере", - отметил он.

Глава венгерской дипломатии в очередной раз покритиковал санкции, введенные Европейским Союзом против России, потому что они, мол, не наносят вреда Москве и больше всего бьют исключительно по европейцам.