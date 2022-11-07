ЕАБР допускает заметное снижение физического экспорта из Беларуси

Эксперты ЕАБР, комментируя снижение внешнеторгового оборота Беларуси в сентябре на 6,9% по сравнению с сентябрем 2021 года, допустили заметное снижение физических объемов экспорта из страны.

«Стоимостной объем экспорта (в сентябре 2022 года) сократился на 4,8% г/г после уменьшения на 0,1% г/г в августе. С учетом увеличения цен поставок это может соответствовать еще большему сокращению физических объемов экспорта», - говорится в комментарии банка. - «Увеличение поставок товаров в РФ, ряд азиатских и африканских стран пока не полностью компенсирует вызванное разрушением производственно-логистических цепочек падение экспорта в ЕС и не только».

Вместе с тем, эксперты отмечают, что существенную поддержку белорусскому экспорту в РФ оказывает курсовой фактор.

«Снижение импорта товаров в Беларусь замедлилось с 12,7% г/г в августе до 8,9% г/г в сентябре. Это может указывать на некоторое налаживание схем поставок товаров в страну. В результате профицит внешней торговли товарами уменьшился в сентябре до $ 52 млн.», - сказано в комментарии.