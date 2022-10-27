Беларусь планирует «сплавлять» лес и минеральные удобрения через порты в Астрахани

Власти Беларуси планируют в 2023 году перевалить через порты Астраханской области от 650 тыс. до 850 тыс. тонн своих грузов, сообщил в среду премьер РБ Роман Головченко.

"Уже сейчас мы имеем порядка 90 тыс. тонн грузов, которые перевалены как через Астраханский морской порт… Это только начало, потому что в соответствии с соглашением, которое подписано между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, объем белорусских грузов, которые могут пойти через астраханские порты, составит в следующем году 650 тыс. - 850 тыс. тонн", - заявил Головченко.

«Это лесоматериалы, и пиломатериалы, химические вещества, минеральные удобрения, грузовые автомобили и т.д.», - уточнил он.

«Астраханские коллеги предложили достаточно привлекательные условия по перевалке этих грузов, по хранению, поэтому мы думаем, что с удовольствием используем эту возможность», - добавил Головченко.