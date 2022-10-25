В Беларуси импортеры лекарств будут корректировать цены в случае изменения курса валют

В Беларуси вводится обязанность импортеров медицинских товаров при изменении курсов валют независимо от страны производства корректировать стоимость медицинских товаров, поставленных с отсрочкой платежа, при снижении курсов валют.

Соответствующий указ №380 был подписан 25 октября 2022 года. Документом внесены изменения в Указ №366 от 11 августа 2005 года "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику".

«Указ принят в целях совершенствования ценовой политики на рынке медицинских товаров и направлен на сохранение ассортимента востребованных лекарств на внутреннем рынке, обеспечение их доступности для населения и организаций здравоохранения», - говорится в официальном комментарии.