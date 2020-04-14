Последнее обновление: 14.04.2020 13:44

МАРТ и Минздрав попросили Румаса не вмешиваться в формирование цен на лекарства

Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Министерство здравоохранения разъяснили, что принятое правительством постановление №184 никак не влияет на формирование цен на лекарства.

Указанным постановлением Совмина в Беларуси на период до 1 июля ограничен рост цен на 0,5% в месяц.

В сообщении оба ведомства указывают, что цены на лекарства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику формируются юрлицами и ИП, которые ввозят их в Беларусь, в соответствии с нормами указа №366 от 11 августа 2005 года. А указы Лукашенко имеют большую юридическую силу по отношению к решениям премьера Румаса и его правительства.

"В этой связи цены на медицинский товар в соответствии с положениями указа №366 формируются без учета требований постановления Совета Министров №184, в том числе без согласования с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине", - говорится в комментарии МАРТ.

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