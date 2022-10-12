Боррель: ЕС не верил предупреждениям США о вторжении России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал недостатки в политике безопасности блока, рассказав, что Брюссель не поверил предупреждениям Соединенных Штатов о том, что Россия нападет на Украину.

"Война в Украине продолжается. Мы не предполагали, насколько эффективно Украина будет сопротивляться. И мы не верили, что война будет. Я должен признать, что когда американцы говорили нам: "Они (россияне. - Ред.) нападут", то мы очень неохотно в это верили", - сказал Боррель в своем выступлении на встрече послов Евросоюза в Брюсселе.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил ему и сказал: "Это произойдет в эти выходные".

"А уже через два дня они начали бомбить Киев. Но мы не верили, что это произойдет, и не предполагали, что Украина готова сопротивляться так яростно и так успешно, как она это делает. Безусловно, благодаря нашей военной поддержке, без нее это было бы невозможно, но ведь и украинцы со своей стороны приложились", - сказал он.

Боррель также признал, что в ЕС также не предполагали, что Путин может пойти на массовую мобилизацию и открытые ядерные угрозы.

"Думаю, все вы читали и перечитывали последнюю речь Путина, когда он объявил об аннексии. Каждый европейский гражданин должен прочитать эту речь - и вы, в частности. Вы должны объяснить миру, что означает его отношение к Западу и каковы истинные причины войны", - сказал глава дипломатии ЕС.