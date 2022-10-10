ЕС на год продлит статус защиты для украинских беженцев

Европейская комиссия продлит еще на один год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Правила будут продлены по крайней мере до марта 2024 года. Это будет сделано решением Еврокомиссии, отдельное решение стран ЕС в этом случае не требуется.

Йоханссон отметила, что сегодняшние нападения на украинские города показали важность солидарности с Украиной.

Она также обратилась к тем украинцам, которые хотели бы сейчас вернуться в Украину. Она напомнила, что для этого им не нужно отказываться от статуса временной защиты в ЕС.

Вместо этого нужно просто сообщить местным властям о своем возвращении. Если позже снова придется выезжать из Украины, им всегда будут рады в ЕС, сказала еврокомиссар.

Вскоре после начала российской войны против Украины страны в ЕС запустили директиву для приема беженцев. Сначала правила действуют в течение одного года, но могут быть продлены еще на два года.

Тем, кто ищет защиты в ЕС, не нужно проходить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, украинцы имеют прямые права на социальные выплаты, образование, жилье и разрешение на работу.

По словам Йоханссон, около 4,2 миллиона украинцев в ЕС сейчас находятся под временной защитой. В частности, около 952 тысяч человек прибыли в Германию из Украины в феврале-августе этого года.