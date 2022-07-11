Более 3 млн беженцев вернулись из ЕС на Украину

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что в настоящий момент на территории Евросоюза находятся от 3,2 до 3,7 млн украинских беженцев.

Всего границу ЕС пересекли 6,7 млн украинцев, однако примерно 3 млн из них уже вернулись на родину.

На пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МВД ЕС в Праге госпожа Йоханссон сообщила, что на Украину возвратились 3,5 млн человек, при этом 3,7 млн зарегистрировались для получения убежища в ЕС.

«Кто-то из зарегистрировавшихся уже мог вернуться, кто-то мог зарегистрироваться дважды в разных странах ЕС, то есть здесь есть накладки», — пояснила еврокомиссар, которую цитирует ТАСС.

Она отметила, что приток украинских беженцев в европейские страны почти вернулся к уровню 24 февраля 2022 года — до вторжения России в Украину.

Ильва Йоханссон заявила, что Евросоюз работает над созданием особого плана, если ситуация ухудшится, поскольку «сложно предсказать, каковы будут действия Путина и каков ответ украинской стороны».

По данным ООН на 6 июля, с начала вторжения Украину покинули 8,7 млн человек, обратно в страну вернулись 3,2 млн. Больше всего украинских беженцев приняла Россия — 1,5 млн человек, а также Польша — 1,2 млн человек, Молдавия — 83,8 тыс. человек, и Румыния — 83,7 тыс. человек.