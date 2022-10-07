Беларусь попытается освоить пятую часть $1,5 млрд. кредита на импортозамещение

Белорусские власти рассчитывают до конца года запустить семь импортозамещающих производственных проектов, что позволит им начать освоение лишь пятой части полуторамиллиардного кредита, который Россия готова предоставить Беларуси на эти цели.

"Буквально недавно окончательно договорились с Российской Федерацией о выделении кредитных ресурсов для финансирования таких проектов на сумму более $1,5 млрд. И уже до конца года будет запущено семь таких проектов на сумму около $330 млн в основном в сфере машиностроения», - сообщил сегодня премьер РБ Роман Головченко.

«Связано это с необходимостью локализации иностранных компонентов к автомобильной технике различных классов», - уточнил он специфику проектов.

Премьер, пожалуй, впервые дал публичную оценку санкциям, которых «не видно».

"Санкции, которые применены к Беларуси, а также к Российской Федерации, беспрецедентного масштаба", - признал Головченко.

"Окончательный замысел Запада очевиден - нанести ущерб благосостоянию людей, ухудшить их уровень жизни, вызвать недовольство и социальную напряженность в обществе, так как санкционные предприятия не смогут продавать продукцию, платить зарплату, премии - обеспечивать тот уровень жизни, к которому привыкли граждане" 0 также сказал.

"Не скажу, что мы были заранее к этому готовы, но определенные упреждающие меры нами были приняты», - отметил премьер.