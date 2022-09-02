Занятость населения в Беларуси в июле 2022 года достигла исторического дна

Занятость в Беларуси в июле 2022 года снизилась ниже отметки в 4,2 млн. человек, что является историческим минимумом.

В июле 2022 года в экономике страны были заняты 4197,2 тыс. человек, сообщил Белстат РБ.

Как отмечает экономист Ярослав Романчук, трудоспособное население Беларуси составляет 5,322 млн. человек, что на один миллион 110 тысяч больше, чем реально занятых в экономике.

В декабре 2011 года по данным Белстата в экономике страны были заняты 4,632 млн. человек, что на 456,2 тыс. человек больше, чем 11 с небольшим лет спустя.

«В Беларуси пенсионеров - 2,61 млн., детей -1,8 млн., армия, милиция, люди в погонах – примерно 300 тысяч, госслужащие - 65 тысяч. Добавим сюда бюджетников, которые получают зарплату за счёт налогоплательщиков. Педагогических работников в стране - 200 тысяч, медработников (врачи и средние медработники) - 167 тысяч. Всего людей, которые являются иждивенцам и получают деньги из государственного бюджета - 5,2 миллиона. Добавим сюда примерно 2 млн. работников госпредприятий, многие из которых стали хроническими бюджетными иждивенцами», - приводит данные Романчук.

«В стране формально 145 тысяч юридических лиц и 272 тысячи ИП, но в зоне риска – более 35% юрлиц и около 800 тысяч работников, каждый второй ИП. Получается, что самостоятельные, финансово устойчивые люди в Беларуси – это примерно 300 тысяч человек. На одного устойчивого, независимого приходится 30 либо иждивенцев, либо людей в зоне финансового, имущественного риска», - заключает он.