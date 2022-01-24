Безработица в Беларуси в IV квартале 2021 года составила 3,8%

Безработица в Беларуси в IV квартале 2021 года в соответствии с методологией Международной организации труда составила 3,8% от численности рабочей силы, сообщил Белстат.

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) составил 66,9%.

В III квартале 2021 года уровень безработицы составлял 3,7%.

Указанное обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе в целях получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя – с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях республики и г.Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Республики Беларусь с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.