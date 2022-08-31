Власти Беларуси разрешили импорт сельдерея и киви из недружественных стран

Совмин Беларуси постановлением №562 от 30 августа 2022 года в очередной раз урезал собственные контрсанкции, запрещающие импорт определенной продукции из так называемых «недружественных стран».

Совмин разрешил покупать у недругов стеблевой и корневой сельдерей, пекинскую капусту, клементины и киви.

В конце июня правительство позволило населению полакомиться недружественными грушами, абрикосами, вишней, черешней, персиками, нектаринами, сливой и хурмой.

Ранее, в апреле был разрешен ввоз яблок, салата-латука, баклажанов, сладкого перца, кабачков.

До этого Совмин понял, как тяжело стране без семян сахарной кукурузы, бобов и соли…

На данный момент к недружественным власти Беларуси относят страны ЕС и еще 12 государств: Австралию, Канаду, Лихтейнштейн, Норвегию, Новую Зеландию, Исландию, Северную Македонию, Великобританию, США и Швейцарию.