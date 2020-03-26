Минсельхозпрод РБ подтверждает пятимесячный запас гречки

Запасов гречки в Беларуси хвати на ближайшие 5 месяцев, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

"У нас сегодня достаточное количество зерновых для того, чтобы обеспечить страну мукомольно-крупяной продукцией. По ячменной, перловой, овсяной крупам у нас имеются излишки. Что касается гречки, сегодня на комбинатах хлебопродуктов есть запасы самой крупы и сырья для ее производства на пять месяцев. Нам до нового урожая этого достаточно. Сегодня в магазинах гречка есть", - заверил Гракун.

По его словам, еще 1300 т зерна есть в государственном резерве.

"То есть крупой, мукой мы обеспечены. А что касается мясо-молочной продукции, мы полностью обеспечиваем свое население и имеем экспортный потенциал. Излишки мы будем продавать на экспорт", - сказал замминистра (цитата БелТА).

И все-таки жизнеутверждающий отчет замминистра содержит небольшой изъян. Для полного обеспечения населения мясомолочной продукцией необходимо выполнять одно условие – кормить скотину. Белорусская скотина, к сожалению, не страдает патриотизмом, а потому требует в своих кормах определенной доли импортной составляющей, в противном случае она отказывается давать нормальные надои или прирастать в весе.

Помимо запасов гречки, Минсельхозпроду следовало бы проинформировать население, как обстоят дела с запасом отечественного корма и какова ситуация с импортом шрота, комбикорма био и витаминных добавок в условиях, когда страны-поставщики закрывают границы и вводят ограничительные меры, в том числе и на экспорт отдельных товаров.