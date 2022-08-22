ЕАБР: Падение ВВП Беларуси в июле составило 10,1%

Аналитики банка ЕАБР посчитали, что падание ВВП Беларуси в июле 2022 года составило 10,1% к июлю прошлого года, а за 7 месяцев 2022 года, как сообщалось, составило 5,2%.

Основной причиной аналитики банка называют смещение сроков уборки урожая, однако указывают при это и на слабую динамику в базовых отраслях.

«Усиление темпов снижения выпуска (ВВП – ред.) в июле связано с краткосрочным падением на 23,6% производства сельского хозяйства из-за смещения сроков уборочной кампании по сравнению с июлем 2021 года», - указывают эксперты ЕАБР, утверждая, что «в августе сельское хозяйство покажет существенный рост, так как урожайность зерновых культур в текущем году примерно на 20% выше прошлогодней».

«Сократился в июле выпуск сектора информации и связи, однако пока рано делать выводы о формировании тренда его сокращения. Слабая динамика остается в базовых отраслях: промышленное производство упало на 12,2% г/г, строительно-монтажные работы – на 16,7% г/г, грузооборот – на 35,5% г/г, оптовая торговля – на 21,8% г/г, розничная – на 6,9% г/г», - указывают аналитики, допуская пересмотра в позитивную сторону прогноза ВВП Беларуси на текущий год.

«Поддержку экономической активности в текущем году оказывает смягчение фискальной и монетарной политики, которое постепенно усиливается. С учетом возросшей урожайности зерна и меньшего, чем ожидалось, спада экономики России прогноз ВВП Беларуси по итогам 2022 г. может быть пересмотрен в сторону повышения», - сказано в комментарии банка.