ВС Австралии освободил Google от ответственности за ссылки на контент с клеветой

Верховный суд Австралии постановил, что Google не несет ответственности за нерекламные ссылки, которые выдает его поисковик, если при переходе по этим ссылкам обнаруживается клеветнический контент.

Суд счел, что гиперлинк в результатах поиска - нейтральный элемент. Его появление не означает, что владелец поисковика как-либо связан с публикацией контента на сторонних сайтах. Кроме того, такие гиперссылки никоим образом не принуждают пользователя по ним переходить. В решении суда роль поисковика уподобляется роли человека, который показал читателю, как пройти к киоску прессы, а такого человека едва ли можно назвать участником процесса распространения клеветнического сообщения в газете, передает Интерфакс со ссылкой на Sydney Morning Herald.

Решение суда вынесено по иску юриста Джорджа Дефтероса. В 2004 году в газете The Age вышла публикация о его задержании по подозрению в связях с криминальными кругами. В 2005 году обвинения с него были сняты. С The Age Дефтерос не судился, но после переписки с юристами издания в конце 2016 года публикация была удалена с его сайта.

В 2016 году Дефтерос подал в суд на Google за выдачу ссылки на эту публикацию. В 2020 году Верховный суд штата Виктория счел, что американская компания участвовала в распространении клеветы на истца, выдавая по поиску этот линк с фрагментом текста, и позволяя перейти по этому линку на полную статью. Юристу присудили 40 тысяч долларов компенсации. Это решение поддержала апелляционная инстанция.

Однако после того, как Google оспорил и второе решение, Верховный суд Австралии встал на сторону компании.