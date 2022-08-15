Верховная рада Украины приняла закон о "таможенном безвизе" с Евросоюзом и присоединении Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита со странами ЕС.

"Рада приняла законопроект №7420 о "таможенном безвизе" и присоединении к системе NCTS. В целом – 275", - сообщил депутат Ярослав Железняк, зампред Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как ранее объяснили в Минфине Украины, после присоединения к NCTS украинский бизнес сможет пользоваться такими преимуществами и упрощениями:

одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами (со странами ЕС и с Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией);

авторизованные предприятия могут отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы;

украинские финансовые гарантии будут действовать еще в 35 странах.

Решение о приглашении Украины к участию в Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами Еврокомиссия одобрила в начале июля.

Украина начала применение NCTS с ноября 2020 года в пилотном режиме, а с марта 2021 года начали этап национального применения NCTS. Ожидается, что приступить к международному применению NCTS Украина сможет уже в конце 2022 года.