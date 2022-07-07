В ЕС одобрили присоединение Украины к "таможенному безвизу"

Еврокомиссия сегодня, 7 июля, приняла решение о приглашении Украины стать участницей Конвенции о процедуре общего транзита (NCTS) и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами, что означает присоединение государства к "таможенному безвизу".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Сегодня на 187-м заседании рабочей группы EU-CTC принято решение пригласить Украину в Конвенцию о процедуре общего транзита, дополнить эту Конвенцию 36-й страной – Украиной, и пригласить Украину присоединиться к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами", - цитирует УНИАН.

Конвенция о процедуре общего транзита является основанием для перемещения товаров между 35 странами: государствами-членами ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ/EFTA), Турцией, Северной Македонией и Сербией. Технология, лежащая в основе Конвенции, - новая компьютеризированная система транзита (NCTS). Она доступна только для членов Конвенции.

Чтобы присоединиться к конвенции, Украина должна ввести NCTS. Государственная таможенная служба с 2021 года начала на национальном уровне вводить NCTS.

29 мая 2022 года Кабинет министров принял законопроект об изменениях в Таможенный кодекс Украины, необходимых для обеспечения международного применения новой компьютеризированной транзитной системы NCTS и расширения имплементации положений таможенного законодательства ЕС.

21 июня 2022 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7420 относительно "таможенного безвиза" и присоединении Украины к системе NCTS.