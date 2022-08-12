Лукашенко запретил повышать цены на молоко

Лукашенко повышать внутренние цены на цельномолочную продукцию, предложив взамен улучшать надоями рентабельность внутренних поставок молочной продукции.

Губернатор Минской области Александр Турчин предложил на отдельные позиции увеличить цены по цельномолочке, что позволит поправить экономическое положение предприятий.

"Мы не хотим наживаться, но по каким-то позициям должен быть другой уровень рентабельности", - сказал Турчин.

"Ты предлагаешь поднять цены на цельномолочку?" - уточнил Лукашенко.

"По некоторым позициям, не по всем", - ответил Турчин.

"Так молоко и кефир люди сегодня в основном и берут. Что будем делать с пенсионерами? Ну что тут говорить. Рассчитывать на то, что цены вырастут… Давайте больше надоев. Тогда будет и выше рентабельность", - отреагировал Лукашенко.

Он таже потребовал не допускать ситуации, когда из-за высокодоходного экспорта образуется дефицит молочной продукции на внутреннем рынке.

"Вы обеспечьте внутренний рынок, чтобы люди были накормлены наши, а тогда везите, куда хотите, где выше цена. Я же не против. Я же за то, чтобы вы получили большую прибыль. Но не за счет того, что Минск будет ходить и искать бутылку молока, которого у нас предостаточно в стране. По продукции сельского хозяйства этих провалов быть не должно", - потребовал пенсионер.

Впрочем, определенный дефицит молочной продукции мог быть спровоцирован не столько экспортом, сколько сокращением из-за санкций импорта молочного сырья из соседних стран.