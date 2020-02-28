Последнее обновление: 28.02.2020 14:37

Лукашенко раздражен ростом цен на молочную продукцию

Лукашенко высказал недовольство ростом цен на продовольственные товары в январе текущего года, назвав «полным идиотизмом» рост цен на молочную продукцию.

"Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом", - заявил Лукашенко в выступлении на съезде Федерации профсоюзов РБ.

«…У нас сегодня все бросились в торговлю. Почему? Там хорошо живется. И вы знаете, как там торгуют. Ничего, не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания. Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам…», - пригрозил он.

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