В Беларуси в июле возобновился отток срочных валютных вкладов населения

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за январь-июль 2022 года сократились на $0,86 млрд. или 7,85% и на 1 августа составили $10,144 млрд.

В июле валютные депозиты снизились на $274,3 млн. или 2,63% после роста в июне на $420,84 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $596,2 млн. или 11,49%. Валютные депозиты населения на 1 августа 2022 года составили $4,592 млрд., на 1 января этот показатель равнялся 5,187 млрд. долларов. В июле физлица увеличили депозиты в банках на сумму $0,9 млн. или 0,02%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $285, 1 млн. или 7,19% и на 1 августа 2022 года составили $3,680 млрд. В июле срочные валютные депозиты населения сократились на $58,5 млн. или 1,56% после роста в июне на $91,32 млн.

Переводные депозиты физлиц с начала года снизились на $311,1 млн. или 25,45%. На 1 августа 2022 года этот показатель составил $911,3 млн. В июле переводные депозиты выросли на $59,4 млн. или 6,98%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года снизились на $344,7 млн. или 10,79% и на 1 августа 2022 года составили $2,8502 млрд. В июле срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $230,7 млн. или 7,49%.